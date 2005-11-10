L’Anderlecht rischia di vedere trasformato il pareggio conquistato sul campo contro il Club Brugge in una pesante sconfitta a tavolino. Il motivo è un errore nella compilazione della distinta gara: il club di Bruxelles non avrebbe rispettato il numero minimo di giocatori formati localmente richiesto dal regolamento del campionato belga. Una situazione che potrebbe portare al 5-0 d’ufficio.

Vítor Bruno sorpreso: "Non conoscevo questa regola"

In conferenza stampa il tecnico portoghese ha ammesso di essere venuto a conoscenza della norma soltanto dopo la partita. "Onestamente non conoscevo nemmeno questa regola. In Portogallo non esiste nulla di simile. Sono rimasto sorpreso quando qualcuno mi ha chiamato dopo la gara per avvisarmi", ha dichiarato l’ex allenatore del Porto.

Vítor Bruno ha comunque riconosciuto la possibile sanzione: "Non c’è discussione possibile su questo". Allo stesso tempo, però, ha sottolineato come ci siano responsabilità condivise, chiamando in causa anche la federazione per la mancata segnalazione automatica dell’irregolarità al momento della compilazione digitale della distinta.

Un errore nella lista convocati può ribaltare il risultato

Il regolamento belga prevede che ogni squadra inserisca in rosa almeno sei elementi cresciuti in Belgio nella lista dei convocati. Contro il Club Brugge l’Anderlecht ne aveva inseriti soltanto cinque, commettendo una violazione già valutata dalla società come "errore umano". Un dettaglio burocratico che rischia ora di cancellare il punto conquistato sul campo.