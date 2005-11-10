Ivan Toney potrebbe tornare protagonista in Premier League. A due anni dal trasferimento dall'Brentford all'Al Ahli per circa 40 milioni di sterline, l'attaccante inglese è finito nel mirino del Crystal Palace, pronto a valutare un investimento importante nel mercato di gennaio per rinforzare un reparto offensivo in difficoltà.

Il legame con Thomas Frank può favorire il ritorno

A spingere verso un possibile ritorno in patria c'è anche la presenza di Thomas Frank, nuovo allenatore del Palace e tecnico che conosce molto bene Toney dai tempi del Brentford. L'attaccante avrebbe infatti lavorato con lui in passato e il rapporto costruito negli anni potrebbe rappresentare un fattore decisivo nella trattativa. Il classe 1996 sarebbe aperto all'ipotesi di rientrare in Premier League, anche per aumentare le proprie possibilità di essere convocato dall'Inghilterra per l'Europeo 2028. Dopo l'esperienza in Arabia Saudita, il centravanti vuole continuare a essere protagonista ai massimi livelli.

Con il Brentford Toney aveva realizzato 36 gol in 85 presenze in Premier League prima della cessione nell'estate 2024. In Arabia Saudita, però, il suo rendimento è stato ancora più impressionante: 86 reti in 108 partite complessive con l'Al Ahli, compresi 13 gol nelle prime nove gare di campionato di questa stagione. E due Champions asiatiche conquistate.

Il Palace cerca gol per risalire, Toney è il profilo ideale

La necessità del Crystal Palace nasce soprattutto dai numeri offensivi. La squadra, attualmente in fondo alla classifica, ha segnato appena 10 reti nelle prime dieci giornate di Premier League e nessun giocatore ha superato quota quattro gol stagionali. L'assenza per infortunio di Ismaïla Sarr e il rendimento sotto le aspettative di Jean-Philippe Mateta hanno evidenziato la mancanza di un riferimento offensivo. Per questo Toney rappresenta un'opzione concreta: un centravanti esperto, già ambientato nel calcio inglese e con una straordinaria continuità realizzativa.