Raphinha è finito suo malgrado al centro di una discussione che sta facendo parlare sia in Europa sia in Sud America. L'esterno del Barcellona è stato criticato doppiamente: in Spagna c'è chi gli contesta la partecipazione alle amichevoli con la Seleção nonostante il rischio di infortuni, mentre in Brasile alcuni lo accusano di mettere gli interessi del club davanti a quelli della propria nazionale.

Raphinha respinge le accuse: "Decido pensando a tutti"

Una situazione che il giocatore considera ingiusta e sproporzionata. Il brasiliano ritiene che le critiche ricevute da entrambe le parti siano basate su una polemica costruita e non su fatti concreti. Secondo quanto riportato da Sport, Raphinha sarebbe particolarmente infastidito dal modo in cui è stata raccontata la vicenda e starebbe valutando di intervenire pubblicamente nei prossimi giorni per spiegare la propria posizione. Il tema principale riguarda gli ultimi problemi fisici accusati dal giocatore, arrivati proprio durante gli impegni con la nazionale brasiliana; una circostanza che inevitabilmente ha acceso i timori del Barcellona, ma che l'attaccante non considera collegata alle convocazioni internazionali. Per lui si tratta soltanto di coincidenze legate al normale rischio del calcio.

Il Barça osserva, il brasiliano vuole chiudere il caso

Raphinha è consapevole dell'importanza del suo ruolo sia nel progetto del Barcellona sia nella Seleção e non vuole che il rapporto con una delle due realtà venga messo in discussione. La sua intenzione sarebbe quella di chiarire definitivamente la situazione, ribadendo di essere in grado di prendere le decisioni migliori per il club, la nazionale e la propria carriera.