Gruppo di botanici scopre una nuova pianta sulle Ande: la chiamano Salvia messii

L'omaggio a Lionel Messi va ben oltre il calcio. Un gruppo di botanici ha infatti scoperto una nuova specie vegetale sulle Ande peruviane e ha deciso di dedicarla al capitano dell'Argentina, battezzandola "Salvia messii".

La scelta del nome rappresenta un nuovo riconoscimento scientifico per il fuoriclasse argentino, la cui fama continua a ispirare anche il mondo della ricerca. La pianta, dal colore biancoceleste che richiama quello dell'Argentina, è considerata particolarmente vulnerabile: gli esperti l'hanno inserita nella categoria "In pericolo", a causa delle numerose minacce che gravano sul suo habitat naturale. Tra i principali fattori di rischio figurano gli incendi, la realizzazione di infrastrutture stradali e le sempre più frequenti siccità, elementi che mettono a repentaglio la sopravvivenza della specie.

Non si tratta del primo tributo della comunità scientifica nei confronti della Pulce. Negli anni, infatti, il cognome di Messi è già stato assegnato a diverse specie animali e organismi, tra cui un fungo, un ragno, una lucertola e perfino alcuni fossili preistorici.