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Crollo Tottenham, il vice di Tudor: "Non è il momento giusto perché parli lui"

Crollo Tottenham, il vice di Tudor: "Non è il momento giusto perché parli lui"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 18:11Calcio estero
Daniele Najjar

Il Tottenham crolla ancora: il 0-3 in casa contro il Nottingham Forest fa temere il peggio anche in classifica, dove gli Spurs sono attualmente ad un solo punto di distacco dalla zona retrocessione. Al termine della sfida a presentarsi ai microfoni di Sky Sports è il vice dell'ex tecnico di Juventus, Lazio e Verona, Bruno Saltor: "Perché l'ho sostituito io? Questioni personali, questioni familiari e sto intervenendo perché non è il momento giusto perché lui parli".

Parlando della sconfitta poi, ha analizzato: "Ogni errore in questo momento ci penalizza, ogni dettaglio ci penalizza e questo influisce anche sui giocatori. Si vede quanto stanno lottando. Siamo in una situazione difficile, lo sanno tutti. Nel primo tempo siamo stati la squadra migliore e dobbiamo essere costanti. Eravamo sotto di un gol e volevamo essere un po' più aggressivi con i giocatori che rientravano dagli infortuni. Non ha funzionato come previsto, ma era la nostra intenzione".

Saltor ha aggiunto: "Ci fa male, è doloroso, davvero doloroso, ma i tifosi sono stati eccezionali oggi, da prima della partita fino alla fine. Dobbiamo andare avanti perché ci teniamo, ci teniamo al Tottenham Hotspur, siamo una famiglia e vogliamo uscire da questa situazione. Sono sicuro al 100% che riusciremo a superare questa situazione".

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