Tudor ko, il Manchester United vola, Lucca in tribuna: i risultati in Premier League
Il Manchester United non arresta la sua ascesa: 2-1 in rimonta al Crystal Palace, ridotto in 10 dall'espulsione rimediata al 56' da Lacroix. La squadra di Carrick ha rimontato la rete lampo dello stesso Lacroix al 4', con i gol di Bruno Fernandes al 57' su calcio di rigore e di Sesko al 65'. Terzo posto per i Red Devils in Premier League.
Il Nottingham Forest va ko contro il Brighton: l'attaccante arrivato dal Napoli, Lorenzo Lucca, non è stato nemmeno convocato per la sfida. Vediamo di seguito i risultati delle partite giocate fino a qui e la classifica aggiornata in Inghilterra. Seconda sconfitta nelle prime due gare alla guida del Tottenham per l'ex allenatore della Juventus, Igor Tudor: il Fulham passa 2-1.
I risultati del pomeriggio
Brighton - Nottingham Forest 2-1
6' Gomez (B), 13' Gibbs-White (N), 15' Welbeck (B)
Fulham - Tottenham 2-1
7' Wilson (F), 34' Iwobi (F), 66' Richarlison (T)
Manchester United - Crystal Palace 2-1
4' Lacroix (CP), 57' rig Bruno Fernandes (M), 65' Sesko (M)
Il programma della 28^ giornata
Venerdì 27 febbraio
Wolves - Aston Villa 2-0
Sabato 28 febbraio
Bournemouth - Sunderland 1-1
Burnley - Brentford 3-4
Liverpool - West Ham 5-2
Newcastle - Everton 2-3
Leeds - Manchester City 0-1
Domenica 1 marzo
Brighton - Nottingham Forest 2-1
Fulham - Tottenham 2-1
Manchester United - Crystal Palace 2-1
Arsenal - Chelsea
La classifica di Premier League
1. Arsenal 61 punti (28 gare)
2. Manchester City 59 (28)
3. Manchester United 51 (28)
4. Aston Villa 51 (28)
5. Liverpool 48 (28)
6. Chelsea 45 (27)
7. Brentford 43 (28)
8. Everton 40 (28)
9. Fulham 40 (28)
10. Bournemouth 39 (28)
11. Sunderland 37 (28)
12. Brighton 37 (28)
13. Newcastle 36 (29)
14. Crystal Palace 35 (28)
15. Leeds 31 (28)
16. Tottenham 29 (28)
17. Nottingham Forest 27 (28)
18. West Ham 25 (28)
19. Burnley 19 (28)
20. Wolves 13 (28)