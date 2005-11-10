Europa League, 0-0 nell'anticipo tra Rennes e Olympiacos: greci per ora al 1° posto
Michele Pavese
Pari a reti bianche tra Rennes e Olympiacos nell'anticipo del quarto turno della fase campionato di Europa League. Un punto a testa, che consente ai greci di andare momentaneamente in testa solitaria della classifica e ai bretoni di portarsi in 12esima piazza, davanti ai connazionali del Lione.
Mercoledì 4 novembre
Rennes-Olympiacos 0-0
Giovedì 5 novembre
Ore 18:45
Milan-Ferencváros
Sparta Praga-Bournemouth
Crystal Palace-Hoffenheim
Lillestrøm-Viktoria Plzen
N.E.C. Nijmegen-Omonia
Levski Sofia-Jagiellonia
Real Sociedad-Lione
Anderlecht-Salisburgo
Ore 21:00
AZ Alkmaar-Juventus
Bayer Leverkusen-Marsiglia
Celtic-Besiktas
Hapoel Beer-Sheva-OFI Creta
Celta Vigo-Union Saint-Gilloise
Torreense-Ararat-Armenia
Sturm Graz-Celje
Benfica-Lech Poznan
Sunderland-Dinamo Zagabria
CLASSIFICA
1. Olympiacos 10 (+3)
2. Benfica 9 (+8)
3. Leverkusen 9 (+8)
4. Bournemouth 9 (+7)
5. Ferencvaros 9 (+6)
6. Royale Union SG 7 (+7)
7. Juventus 7 (+6)
8. Besiktas 7 (+4)
9. Sunderland 7 (+2)
10. Alkmaar 6 (+4)
11. Omonia 6 (+1)
12. Rennes 6 (+1)
13. Lione 6 (-1)
14. Real Sociedad 4 (+5)
15. Crystal Palace 4 (+3)
16. Sparta Praga 4 (+2)
17. Levski 4 (0)
18. Din. Zagabria 4 (-1)
19. Sturm Graz 4 (-2)
20. Nijmegen 4 (-3)
21. Salzburg 4 (-3)
22. Anderlecht 3 (+1)
23. Hoffenheim 3 (0)
24. Milan 3 (-1)
25. Celta Vigo 3 (-1)
26. OFI Crete 3 (-1)
27. Jagiellonia 3 (-2)
28. Torreense 3 (-3)
29. Celje 1 (-5)
30. H. Beer Sheva 1 (-5)
31. Lilleström 1 (-7)
32. Lech 1 (-8)
33. Plzen 0 (-5)
34. Marsiglia 0 (-5)
35. Celtic 0 (-6)
36. Ararat-Armenia 0 (-9)