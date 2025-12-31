Il Valencia cerca un centravanti: Sadiq complicato, prende quota l'ex Inter Satriano

Il Valencia ha le idee chiare in vista del mercato di gennaio: la priorità è l’arrivo di un centravanti. Nonostante la crescita recente di Lucas Beltrán, l’allenatore Carlos Corberán ritiene necessario aggiungere un profilo con caratteristiche diverse anche rispetto a Hugo Duro. L’identikit è quello di un attaccante strutturato fisicamente, capace di dare profondità e presenza in area, lo stesso tipo di rinforzo cercato senza successo la scorsa estate.

In quell’occasione il Valencia aveva atteso fino all’ultimo per Umar Sadiq, pista mai del tutto tramontata ma oggi sempre più complessa. Le richieste della Real Sociedad, valutazione tra i 4 e i 5 milioni di euro a fronte di un’offerta valenciana ferma a 2,5 milioni più ingaggio, hanno spinto il club a cambiare strategia. Anche per questo la dirigenza ha accelerato su un’alternativa concreta: Martín Satriano.

L’uruguaiano, 24 anni e 187 centimetri di altezza, è attualmente in prestito all’Olympique Lione, ma il cartellino appartiene al Lens, che lo ha acquistato la scorsa estate per 4,7 milioni dopo l’esperienza all’Inter. In passato Satriano ha maturato minuti importanti anche con Brest ed Empoli. Completamente recuperato dalla rottura del crociato, in questa stagione ha collezionato 17 presenze con 3 gol e un assist, guadagnandosi spazio nelle rotazioni di Paulo Fonseca. Corteggiato anche da Levante, Elche e Girona, Satriano rappresenta un profilo sostenibile anche a livello burocratico, grazie al passaporto italiano che gli consente di non occupare uno slot da extracomunitario. Un dettaglio non secondario, mentre il Valencia prova a evitare un’altra trattativa estenuante sul filo della chiusura del mercato.