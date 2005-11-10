Tottenham ko dopo 4 gare, De Zerbi post-Leeds: "Non abbiamo giocato da grande squadra"

Non scivolava da quattro partite di fila, per un mese di ottobre quasi perfetto. Ma in casa dal Leeds il Tottenham è caduto nei minuti finali della decima giornata di Premier League, per mano dell'ex Milan Okafor. L'allenatore degli Spurs, Roberto De Zerbi, ha rilasciato un commento dopo il ko per 1-0 a TNT Sports.

Prime parole

"Abbiamo meritato di perdere la partita nel secondo tempo e non abbiamo giocato come sappiamo fare. È un percorso per noi, perché possiamo imparare da questa partita. Mi dispiace per la prestazione nel secondo tempo: non abbiamo giocato da grande squadra. Non abbiamo avuto il carattere e la fisicità giusti nel secondo tempo".

Lente d'ingrandimento su...

Sull'ammonizione a Pedro Porro paragonata all'intervento di Jayden Bogle su Mathys Tel: "Quello di Pedro Porro è stato un duello e un cartellino giallo incredibile. La prima situazione di Mathys Tel non l'ho vista, non posso dire nulla". A De Zeri viene domandato, invece, se l'arbitro sarebbe dovuto andare al monitor per controllare quanto accaduto: "No", la risposta secca. "Ho grande fiducia nell'arbitro. Non cambia nulla se va al monitor. Se non hanno preso la decisione giusta non lo so. Dobbiamo tenere gli occhi sulla prestazione e su dove possiamo migliorare".