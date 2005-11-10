Roberto De Zerbi sembra aver ritrovato serenità e risultati alla guida del Tottenham. Dopo aver garantito la salvezza agli Spurs nella passata stagione, l'allenatore italiano ha superato un avvio complicato nel 2026-27, conquistando tre vittorie consecutive in Premier League a ottobre contro cui spiccano quelle con Chelsea e Crystal Palace. Un rendimento che gli è valso il premio di Allenatore del Mese. Eppure, il passato all'Olympique Marsiglia continua a lasciare strascichi. A distanza di mesi dal suo addio, De Zerbi è tornato sulle ragioni della separazione, senza nascondere la propria amarezza nei confronti della dirigenza francese.

De Zerbi: "Sono stato il capro espiatorio"

In una recente intervista, il tecnico ha contestato il modo in cui sono state gestite le difficoltà dell'OM, sottolineando come le responsabilità non potessero ricadere soltanto su di lui: "Molte volte sono stato il capro espiatorio per tutti, ma in un club e in una città così importanti, tutti devono assumersi le proprie responsabilità, non solo poche persone, tra cui io ero uno di loro".

De Zerbi ha poi spiegato quanto fosse forte il suo legame con il Marsiglia e quanto fosse convinto di poter restare a lungo: "Mi dispiace, perché quando ho firmato per il Marsiglia, lo desideravo tantissimo e pensavo di rimanere per molti anni. Tuttavia, alcune persone non hanno mantenuto la parola data". L'allenatore ha ricordato anche la delusione per il mancato percorso verso un trofeo, prima del progressivo peggioramento della situazione: "Il Marsiglia è uno dei club a cui sono più legato, insieme al Foggia. Ho sofferto molto quando me ne sono andato. Ho sofferto perché ho dato tutto a Marsiglia".