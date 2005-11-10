Continua l'incubo senza fine del Manchester United, ieri travolto per 4-0 ad Anfield dai rivali del Liverpool. Un risultato che ha mandato su tutte le furie un ex leggenda dei Red Devils come Roy Keane. Peggio del punteggio, però, per Keane ci sono stati i commenti di alcuni opinionisti, rei di aver 'giustificato' l'esito del match dopo che la squadra di Mauricio Pochettino era rimasta in dieci dal 9' minuti a causa del rosso diretto ai danni di Yoro.

Keane contro opinionisti e squadra

"Se sento ancora una volta i commentatori dire che un 4-0 non è poi così male, e che la squadra era in dieci uomini…", le parole di Keane, che ha poi domandato: "Una squadra ha mai ottenuto un risultato positivo con dieci uomini? Si può fare. Ovviamente il rosso non aiuta, ma mi state dicendo che la squadra non avrebbe potuto fare meglio? Almeno mostrare un po' più di grinta, di qualità. tutti applaudivano i giocatori, ma applaudite per cosa? Applaudire è una sciocchezza".

L'ex bandiera dei Red Devils ha puntato proprio il dito sulla squadra colpevole di non dare il massimo, nonostante gli indubbi e acclarati problemi che vi sono in dirigenza: "Due anni fa questa squadra è arrivata quindicesima. Nell'ultimo anno o due abbiamo dato la colpa al consiglio di amministrazione, alla proprietà, agli allenatori. Ma quando i giocatori si assumeranno la responsabilità di alcune decisioni?".

Una squadra che fa venir "voglia di imprecare"

Tornando sulla partita, Keane ha aggiunto: "Il Liverpool ne avrebbe potuti fare 8 o 9, hanno avuto occasioni incredibili. E tutti escono dal campo dicendo '4 non è poi così male'…". Poi sospirando, l'opinionista ha aggiunto: "Avrei voglia di imprecare".