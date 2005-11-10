Dopo dieci mesi dalla contestatissima finale di Coppa d'Africa 2025 disputata lo scorso 18 gennaio, avremo finalmente un vincitore chiaro. Nella giornata di domani martedì 24 novembre, infatti, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna si pronuncerà in maniera definitiva su a chi andrà il trofeo tra il Senegal e il Marocco.

Le controversie legate al match

Ma cosa era successo in quella tempestosa finale giocata a Rabat lo scorso gennaio tra le due squadre? Il caso era scoppiato dopo che il Senegal aveva deciso nel finale di partita - dopo un rigore dubbio concesso al Marocco - di rientrare negli spogliatoi in segno di protesta. Soltanto dopo diversi minuti di gioco interrotto, il capitano della Nazionale ospite Sadio Mané riuscì a convincere i compagni a tornare in campo. Il gioco riprese, Brahim Diaz fallì il rigore e alla fine ad avere la meglio fu proprio il Senegal ai tempi supplementari grazie al gol di Pape Gueye.

A marzo, tuttavia, il Comitato d'Appello della CAF ribaltò il verdetto del campo, assegnando la vittoria per 3-0 a tavolino al Marocco. Il Senegal, che detiene ancora la proprietà del trofeo, ha dunque depositato il ricorso contro la decisione del Comitato d'Appello della CAF al TAS, ora chiamato a pronunciarsi in via definitiva.