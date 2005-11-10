Il debutto da incubo contro il Liverpool ha fatto piombare subito Mauricio Pochettino sul banco degli imputati. A puntare il dito contro il tecnico del Manchester United, dopo il ko per 4-0, è stato Gary Neville, il quale ha criticato duramente la scelta dell'argentino di affidarsi a Matthijs de Ligt dal primo minuto: "Quando ho visto il suo nome nell'undici titolare sono rimasto sbalordito. Lo avevo visto a Como ed era completamente fuori forma. Lui doveva coprire Yoro e non lo ha fatto", le parole della leggenda dei Red Devils ai microfoni di Sky.

Neville ha poi proseguito la sua invettiva prendendosela anche con il centrale francese: "E' stato messo in difficoltà già nei primi 10 minuti. Devo dire che il posizionamento di Yoro e la sua capacità di coprire gli spazi alle spalle sono scarsi. Davvero scarsi. Yoro deve essere bravo a spostarsi e a coprire l'altro centrale di difesa: devi dare copertura al tuo compagno, ma lui non lo fa. È una prestazione complessivamente negativa da parte del Manchester United".

Ma ad andare virale è stato soprattutto quanto successo dopo. Nella sua analisi sulla crisi dei Red Devils, Gary Neville ha iniziato a prendersi a schiaffi in diretta televisiva, urlando: "Vi dovete svegliare! Svegliatevi! Siete il Manchester United". Il tutto sotto gli occhi di un divertito ex Liverpool Jamie Carragher.