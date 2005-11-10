Una vittoria da ricordare e una festa prolungata ben oltre il triplice fischio. Dopo aver superato il Marsiglia per 3-2 nella serata di domenica, il Le Mans avrebbe dovuto fare immediatamente ritorno in Sarthe. Il programma della squadra, però, è stato stravolto a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che hanno impedito all'aereo della formazione francese di decollare da Marsiglia.

Il maltempo costringe la squadra a fermarsi

L'imprevisto ha costretto giocatori e staff a trascorrere un'ulteriore notte nella città provenzale, con il rientro inizialmente previsto rinviato a oggi. Un contrattempo logistico che ha inevitabilmente modificato i piani della squadra, ma che non ha minimamente intaccato l'entusiasmo per il prestigioso successo conquistato sul campo.

Festa sull'autobus: il successo è ancora più dolce

Anzi, per i giocatori del Le Mans l'attesa si è trasformata in un'ulteriore occasione per celebrare. Durante il trasferimento in autobus, infatti, la squadra aveva già dato il via ai festeggiamenti, rivivendo le emozioni della vittoria per 3-2 contro il Marsiglia. Un viaggio decisamente diverso da quello immaginato alla vigilia, ma che resterà probabilmente impresso nella memoria degli uomini della Sarthe.