La grave lesione al legamento crociato anteriore rimediata da Desire Doue contro il Nizza rischia di cambiare le strategie di mercato del Paris Saint-Germain. Il giovane talento francese, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico entro la fine del mese, potrebbe aver già concluso la propria stagione. Un'assenza pesante per Luis Enrique, soprattutto considerando i problemi fisici di Ousmane Dembélé e lo stop di Khvicha Kvaratskhelia. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Le Parisien, il club parigino starebbe valutando concretamente un intervento nella prossima finestra invernale per rinforzare il reparto offensivo.

Luis Campos cerca un esterno versatile

Il quotidiano francese ha svelato anche le caratteristiche del profilo individuato da Luis Campos. La dirigenza vorrebbe un attaccante duttile, preferibilmente un esterno, dotato di grande capacità nell'uno contro uno, abile nel creare superiorità numerica e a proprio agio negli spazi stretti. Un giocatore che possa inserirsi rapidamente nei meccanismi di Luis Enrique e garantire nuove soluzioni offensive alla squadra.

Brunner e Kroupi non convincono: la strategia del PSG

Tra i nomi accostati ai parigini figurano Paris Brunner dell'AS Monaco ed Eli Junior Kroupi del Bournemouth, ma secondo Le Parisien nessuno dei due corrisponderebbe all'identikit ricercato. Il PSG vuole evitare investimenti eccessivi e operazioni poco ragionate, puntando su un rinforzo funzionale alle esigenze tecniche. La missione di Luis Campos, tuttavia, si preannuncia complicata perché a gennaio sarà difficile convincere altri club a privarsi dei propri elementi migliori a stagione in corso.