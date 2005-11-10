L'undicesima giornata della Ligue 1 si è conclusa con il successo a sorpresa del Le Mans sul campo per Marsiglia per 2-3. Un risultato che ha lasciato tanta delusione al tecnico dei padroni di casa Bruno Genesio, non nascosta in conferenza stampa al fischio finale: "Essere in vantaggio per 2-0 all'intervallo era un buon risultato, ma poi abbiamo sentito la squadra crollare nel secondo tempo. Ci è mancata la grinta; dopo 15 minuti abbiamo smesso di giocare e ci siamo limitati a tenere il possesso palla. Abbiamo commesso molti errori tecnici e abbiamo difeso molto male come squadra".

Il tecnico è tornato poi sulle difficoltà palesate dalla squadra nella ripresa: "Non credo sia una questione di mancanza di concentrazione; aspetterò di rivedere la partita. Anche contro Le Havre e Tolosa è stata molto intensa. Dobbiamo correggere questo aspetto. Non siamo riusciti a organizzarci nell'ultima mezz'ora; ci è mancata l'ambizione. Non siamo stati in grado di formare un gruppo compatto e solido per concedere meno occasioni".

Infine, Genesio ha concluso: "È una battuta d'arresto, è deplorevole. Ma non c'è molto da dire, forse un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".