Nessun ci sarebbe nessun legame tra l'intervento agli occhi di Nicolas Pepe e l'eclissi solare dello scorso 12 agosto. A chiarirlo è stato direttamente il Villarreal, intervenuto con un comunicato ufficiale dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, secondo cui l'attaccante ivoriano avrebbe avuto bisogno di un'operazione dopo aver osservato il fenomeno senza le adeguate protezioni. Il club spagnolo ha smentito categoricamente la ricostruzione: "Alla luce delle informazioni recentemente pubblicate da diversi media, il Villarreal desidera precisare che è assolutamente falso che l'intervento agli occhi di Nicolas Pépé abbia avuto alcun collegamento con l'osservazione dell'eclissi solare. Tale intervento era stato programmato con largo anticipo, per ragioni che non hanno assolutamente nulla a che vedere con questo evento". La società ha poi invocato "rigore e responsabilità nella copertura mediatica delle questioni relative alla salute dei propri giocatori".

La replica ironica del giocatore

Non è mancata la reazione dello stesso Pepe, che attraverso Snapchat ha manifestato tutto il proprio disappunto per le voci circolate sul suo conto. "Dite che sono andato sulla luna, sarebbe meglio", ha scritto ironicamente l'attaccante, prima di rivolgersi direttamente ai media: "I media, siete così incompetenti, è terribile. Lasciatemi in pace".

Il ritorno in campo contro il Barcellona

Il classe 1995, che aveva già saltato alcune gare a ottobre per sottoporsi all'intervento, è tornato a disposizione del Villarreal. Domenica è infatti entrato dalla panchina nella sfida persa 3-2 contro il Barcellona. Restano invece riservate le effettive motivazioni dell'operazione, che il club non ha voluto specificare.