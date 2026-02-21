Trump chiama Ronaldo, appello social a CR7 alla vigilia della MLS. Con stoccata a Messi

Il conto alla rovescia per l’inizio della MLS è appena cominciato, ma a catalizzare l’attenzione non è stato solo il calcio giocato. A far parlare è un video diventato virale in poche ore, pubblicato su TikTok da Donald Trump, con un messaggio diretto a Cristiano Ronaldo.

Nel filmato, diffuso sull’account ufficiale dell’ex presidente americano, Trump si rivolge senza mezzi termini al capitano della nazionale portoghese: “Ronaldo, sei il migliore di tutti i tempi. Abbiamo bisogno di te in America. Muoviti ora. Abbiamo bisogno di te, in fretta”. Un invito esplicito, accompagnato nel finale da immagini dei due mentre palleggiano insieme, che ha immediatamente acceso il dibattito sui social.

Il tempismo non è casuale. Proprio questo fine settimana prende il via la nuova stagione della MLS, con l’Inter Miami di Lionel Messi - non è un caso che Trump chiami Ronaldo "il migliore di tutti i tempi" - chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. In questo contesto, l’appello di Trump a CR7 suona come una suggestione mediatica, capace di unire politica, sport e spettacolo.

CR7, comunque, per ora sta bene all'Al Nassr, nonostante le polemiche delle ultime settimane. Al di là delle reali possibilità di vedere Ronaldo negli Stati Uniti, il messaggio conferma quanto il calcio nordamericano punti sempre più sulle icone globali per amplificare visibilità e interesse. E quando a parlarne è una figura come Trump, l’eco diventa inevitabilmente mondiale.