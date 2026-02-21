Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Premier League, Donnarumma sfida Tonali e punta a riaprire il campionato: il programma

Niccolò Righi
La Premier League è pronta a tornare in campo per la 27^ giornata di campionato. Ad aprire il turno saranno Aston Villa e Leeds, con la squadra di Unai Emery che proverà a mantenere la distanza sulle inseguitrici e ad agganciare momentaneamente il City, Brentford e Brighton, con le Api reduci da tre risultati utili consecutivi e da sei vittorie nelle ultime dieci e Chelsea e Burnley, con i Blues che proveranno a tornare quarti sorpassando lo United, tutte in campo alle 16:00. Alle 18:30 sfida tra West Ham e Bournemout. Chiuderà alle 21:00 la sfida tra Manchester City e Newcastle, con i Citizen che in caso di tre punti riapriranno definitivamente il campionato.

Il programma della 27^ giornata

Sabato 21 febbraio
Aston Villa - Leeds ore 16:00
Brentford - Brighton ore 16:00
Chelsea - Burnley ore 16:00
West Ham - Bournemouth ore 18:30
Manchester City - Newcastle United ore 21:00

Domenica 22 febbraio
Crystal Palace - Wolverhampton ore 15:00
Nottingham Forest - Liverpool ore 15:00
Sunderland - Fulham ore 15:00
Tottenham - Arsenal ore 17:30

Lunedì 23 febbraio
Everton - Manchester United ore 21:00

Questa la classifica di Premier League
Arsenal — 58 punti (27 partite giocate)
Manchester City — 53 (26)
Aston Villa — 50 (26)
Manchester United — 45 (26)
Chelsea — 44 (26)
Liverpool — 42 (26)
Brentford — 40 (26)
Everton — 37 (26)
AFC Bournemouth — 37 (26)
Newcastle — 36 (26)
Sunderland — 36 (26)
Fulham — 34 (26)
Crystal Palace — 32 (26)
Brighton & Hove Albion — 31 (26)
Leeds — 30 (26)
Tottenham — 29 (26)
Nottingham Forest — 27 (26)
West Ham — 24 (26)
Burnley — 18 (26)
Wolverhampton — 10 (27)

