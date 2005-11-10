Kompany dimesso dall'ospedale: il Bayern rivela la diagnosi dopo il malore

Buone notizie per Vincent Kompany. A cinque giorni dal malore accusato al centro sportivo del Bayern Monaco, l'allenatore belga è stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo del club, Max Eberl, pochi minuti fa prima della partita di Coppa di Germania contro il Magdeburgo.

La diagnosi di Kompany: irritazione delle meningi

Intervenuto ai microfoni dell'ARD, Eberl ha chiarito la causa del malore: "Abbiamo scoperto di cosa si tratta. È un'irritazione delle meningi che ha provocato l'episodio dello scorso venerdì".

Kompany era collassato venerdì scorso durante un allenamento ed era stato immediatamente trasportato in ospedale. Nei giorni precedenti, il tecnico aveva già dovuto fare i conti con un'infezione virale.

Recupero a casa, ancora incerti i tempi del rientro

La dimissione dall'ospedale non significa che Kompany possa tornare subito al lavoro. L'allenatore dovrà proseguire il recupero a casa e, al momento, non è ancora possibile stabilire quando potrà tornare regolarmente in panchina.

Eberl si è comunque mostrato fiducioso sulle condizioni del tecnico: "Sono molto, molto sicuro che tornerà presto a bordo campo al 100%".

Il dirigente del Bayern ha inoltre voluto distinguere chiaramente il malore dalla discussione dei giorni scorsi sui carichi di lavoro e sulle pressioni legate al calcio. "È una malattia, bisogna separare nettamente le due cose", ha sottolineato, aggiungendo: "Non ha nulla a che vedere con la pressione che abbiamo in Bundesliga".