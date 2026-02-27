Tifoso invade il campo e abbraccia Messi, steward lo placca e fa cadere anche l'argentino

Scene già viste, ma con uno sviluppo decisamente imprevisto. Lionel Messi, abituato alle invasioni di campo di tifosi che vogliono scattarsi una foto con lui o semplicemente un abbraccio, si è ritrovato protagonista di un episodio curioso durante l’amichevole tra l’Inter Miami e l’Independiente del Valle, disputata a Porto Rico.

Nel finale di gara, con il risultato ormai indirizzato - decisivo il rigore del 2-1 trasformato proprio dalla Pulce - alcuni sostenitori erano già riusciti ad aggirare la sicurezza per avvicinarsi al fuoriclasse argentino. Messi, come spesso accade, aveva accolto l’invasione con il consueto sorriso. Ma uno dei fan si è spinto oltre, correndo verso di lui e abbracciandolo con troppa foga. L’intervento immediato degli addetti alla sicurezza ha innescato un effetto domino: mentre l’invasore veniva placcato, non ha mollato la presa e ha trascinato involontariamente Messi a terra. Il numero 10 si è rialzato visibilmente infastidito, senza voltarsi, mentre sugli spalti la scena sembrava incoraggiare altri tentativi di invasione in uno stadio con barriere minime.

Nel caos generale, con steward impegnati a fermare altri intrusi, l’arbitro ha deciso di accelerare la chiusura dell’incontro. A proteggere Messi nel parapiglia è intervenuto anche Carlos González, attaccante del club ecuadoriano, che lo ha scortato lontano dalla calca. Un siparietto che per fortuna si è risolto senza conseguenze. Resta l’ennesima dimostrazione di quanto l’aura di Messi continui ad attirare folle ovunque giochi.