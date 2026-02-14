I Chicago Fire fanno sul serio per Lewandowski: c'è già stato un incontro a Barcellona

Il conto alla rovescia è partito, ma la decisione finale non è ancora arrivata. Robert Lewandowski si avvicina alla scadenza del contratto con il Barcelona e il suo futuro resta un tema centrale in casa blaugrana. L’attaccante polacco, reduce da quattro stagioni ad altissimo livello, si è guadagnato il diritto di scegliere senza fretta la prossima tappa della carriera e, secondo Mundo Deportivo, prenderà una decisione solo dopo le elezioni presidenziali del club catalano.

Tra le opzioni sul tavolo spicca con forza quella dei Chicago Fire, pronti a fare un investimento importante per portare un'altra stella mondiale in MLS. Già nei mesi scorsi il tecnico e direttore sportivo Gregg Berhalter aveva incontrato Lewandowski a Barcellona, alla presenza dell’agente Pini Zahavi, per sondare la disponibilità del giocatore.

Le indiscrezioni non si sono mai fermate e, secondo ESPN, la franchigia dell’Illinois sarebbe determinata a spingersi fino in fondo. L’ex calciatore e analista Janusz Michallik ha spiegato che i Chicago Fire sono “impegnati al 100%” per convincere Lewandowski e la sua famiglia, puntando su un progetto ambizioso che va oltre il campo. “Se il Barcellona gli offrisse un rinnovo, non ci sarebbe discussione. Chicago è un’opzione solo se dovesse lasciare il Barça”, ha chiarito Michallik, sottolineando come il club veda in Robert il possibile volto di una trasformazione che porterà anche all’apertura di un nuovo stadio nel 2028.

Per ora, però, Lewandowski resta concentrato sul presente: chiudere al meglio la stagione con il Barcellona e poi, a 38 anni da compiere ad agosto, scegliere pensando più alla stabilità familiare che all’aspetto economico.