Ufficiale

Van Nistelrooy-Huntelaar: il PSV U17 forma una coppia d'attacco di figli d'arte

© foto di Filippo Gabutti
Oggi alle 12:27Calcio estero
di Daniele Najjar

Liam Van Nistelrooy e Seb Huntelaar giocheranno assieme nella formazione Under 17 del PSV Eindhoven. I cognomi vi dicono qualcosa perché si tratta dei figli - rispettivamente classe 2008 e classe 2009) dei due ex centravanti Ruud e Klaas.

Seb Huntelaar è arrivato dal Vitesse e ha firmato un contratto fino al 2028. Sia lui che Liam sono nel giro delle giovanili olandesi e il figlio di Van Nistelrooy milita già da 3 stagioni fra le fila del PSV Eindhoven.

Il padre di Seb, Klaas Huntelaar ha militato in carriera fra le fila di squadre come Ajax, Real Madrid e Milan, segnando 42 gol in 76 presenze in maglia Oranje. Ruud Van Nistelrooy invece si è messo in mostra proprio nel PSV, poi nel Manchester United e nel Real Madrid, è ricordato come uno dei migliori attaccanti del calcio olandese e non solo, con l'Olanda ha segnato 35 reti in 70 apparizioni e oggi allena (lo scorso anno al Leicester City).

