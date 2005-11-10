Quasi 4000 km per la Champions: il Barcellona vola a Baku e riscrive la propria storia europea
Simone Lorini
La trasferta del Barcellona a Baku contro il Sabah sarà la più lunga nella storia del club nelle competizioni europee. Secondo i dati diffusi da Blaugranation, la formazione catalana percorrerà 3.970 chilometri tra Barcellona e la capitale dell'Azerbaigian, superando di 245 chilometri il precedente primato appartenuto ai viaggi a Kazan contro il Rubin (3.725 km) e lasciandosi alle spalle anche le trasferte a Be'er Sheva (3.114 km) e Mosca (3.016 km).
La sfida contro il Sabah è in programma per la quinta giornata della league phase di Champions League, mercoledì 25 novembre al Baku Olympic Stadium, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:45.
Per la squadra azera, campione in carica del proprio campionato, si tratta della prima partecipazione assoluta alla fase principale della massima competizione continentale: il sorteggio di agosto ha regalato loro l'incrocio casalingo con il Barcellona, uno degli appuntamenti più prestigiosi della loro stagione d'esordio.