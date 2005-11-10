Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha aggiornato sull'infortunio di Raya in conferenza stampa: "Purtroppo non è a disposizione per domani, ma non sembra nulla di troppo grave. Domani serviranno altri esami, ma il livello di dolore che mostrava è abbastanza incoraggiante. Subito dopo l'episodio eravamo piuttosto preoccupati, ma non è così male come temevamo. Il medico me l'ha spiegato, è una questione piuttosto tecnica. Se rivedi l'azione, non sembra esserci granché. Ma l'intensità del dolore che sentiva e la fatica che faceva preoccupavano molto."

Sul prestito di Nwaneri al Dortmund, avversario di domani, ha aggiunto: "Ha iniziato giocando abbastanza, soprattutto partendo titolare, anche se non ha finito tante partite. Adesso, negli ultimi tempi, non ha giocato molto. Deve guadagnarsi il diritto di scendere in campo. Sta giocando ai vertici della Bundesliga e i calciatori che hanno lì possiedono un talento e una qualità enormi, lo stanno dimostrando. Questa è la realtà del calcio. Vai lì e il fatto di arrivare dall'Arsenal non ti dà alcun vantaggio: devi guadagnarti tutto. Ed Ethan ha, prima di tutto, la mentalità per farlo e poi la qualità per riuscirci. Queste situazioni fanno parte di un percorso e di una stagione, deve mettersi in mostra e guadagnarsi il diritto di giocare e vincere".

Saliba è pronto a tornare in campo: "Ci sono ovviamente dei passaggi da rispettare, considerando da quanto tempo si sta allenando con noi in questo momento, prima di esporlo in determinate partite. Il livello competitivo è quello che è. Ora parliamo di sfide contro le big di Premier League e di Champions League, ed è un mondo completamente nuovo. E sì, l'idea è fargli accumulare minutaggio gradualmente e troveremo i momenti giusti per farlo".