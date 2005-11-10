Non usa mezzi termini José Mourinho per commentare le sempre più frequenti lamentele dei calciatori riguardo al calendario intasato e al presunto eccesso di partite disputate nell'arco della stagione. Interpellato sull'argomento, il tecnico portoghese ha risposto con la consueta schiettezza, legando direttamente i ritmi serrati del calcio moderno agli ingaggi percepiti dai protagonisti: "Penso che se vogliamo i soldi dobbiamo lavorare sodo e prenderci dei rischi, è la vita. Se qualche giocatore vuole scioperare perché si gioca troppo, potete suggerirgli di guadagnare il 50% in meno".

Secondo lo Special One, l'aspetto economico resta il vero motore di tutto il sistema, imponendo a club e tesserati uno spirito di adattamento: "Le considerazioni finanziarie hanno un peso enorme. Dobbiamo adattarci, dobbiamo soffrire e abituarci a una nuova situazione che è complicata". Mourinho ha poi allargato il discorso al perenne braccio di ferro tra società e selezioni nazionali, mettendosi nei panni di entrambe le parti: "Oggi alleno un club, domani potrei diventare commissario tecnico di una Nazionale. Noi allenatori di club ci chiediamo perché ci siano così tanti impegni con le Nazionali, tutti quei viaggi o quella Nations League di cui non importa a nessuno. Ma per un ct tutto questo è fondamentale, così come lo è per la gestione finanziaria delle federazioni". La conclusione del portoghese è pragmatica, pur senza nascondere la propria preferenza sul piano strettamente sportivo: "È un conflitto di interessi, ma alla fine è sempre e solo una questione di soldi. Detto questo, se mi dessero la possibilità di giocare soltanto ogni tre giorni, sarebbe sicuramente meglio".

Su Nico Paz lo Special One ha rifiutato ogni commento: “Non è un mio giocatore.”