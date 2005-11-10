Virgil van Dijk ritiene che il Liverpool abbia offerto una prestazione quasi perfetta nel netto successo per 4-0 contro il Manchester United, definendo la squadra "impeccabile" fin dalle prime battute. I Reds hanno saputo sfruttare al meglio l'espulsione iniziale di Leny Yoro, andando a segno prima con Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz e poi dilagando nella ripresa grazie alle reti di Rio Ngumoha e Victor Munoz.

Intervistato da Stan Sport, il capitano olandese ha voluto comunque sottolineare la mentalità mostrata dal gruppo al di là della superiorità numerica: "Il cartellino rosso ha ovviamente cambiato un po' l'inerzia della partita, ma credo comunque che abbiamo mostrato le nostre intenzioni fin dal primo secondo", ha spiegato Van Dijk, esaltando l'intensità, il pressing e le corse all'indietro dei suoi compagni. Pur definendo il risultato una enorme iniezione di fiducia, il difensore ha avvertito che la squadra dovrà voltare subito pagina per concentrarsi sulla Champions League.

Infine, Van Dijk ha speso parole d'elogio per il tecnico Andoni Iraola: "Penso che stia facendo un ottimo lavoro. Si sta abituando a stare al Liverpool, a essere l'allenatore di questo club insieme al suo staff. Ci alleniamo molto e con grande intensità perché vuole portarci a fare esattamente ciò che ha in mente".