Un curioso e divertente episodio quello che è occorso nel weekend in Brasile, e più nello specifico nel Campionato Paranaense, dove milita il Paraná Clube, squadra che rappresenta la comunità di Curitiba. "Vittima" di ciò che andremo a raccontare, il tecnico della citata squadra Tcheco.

L'allenatore va sugli spalti a esultare con i tifosi, poi viene scambiato per invasore di campo.

Al momento del gol dei suoi, Tcheco è corso verso le tribune dello stadio 'Vila Capanema', scavalcando poi le recinzioni per andare proprio sugli spalti a esultare con i propri tifosi, che lo hanno accolto con calore. Al momento di rientrare nel rettangolo verde, però, è stato scambiato per un invasore di campo, e placcato da un addetto alla sicurezza che lo teneva lontano da panchine e terreno di gioco; si è reso necessario l'intervento dei collaboratori della squadra per lasciarlo andare, con lo steward che ha allentato la presa solo quando si è accorto della svista. Esattamente come accadde a Euro 2020 quando Leonardo Bonucci andò a esultare per il gol del pari con l'Inghilterra, e fu fermato da una steward che, una volta capito chi fosse, lo aveva "liberato" non senza un po' di imbarazzo.

La scena è chiaramente virale sui social.

Nel mondo 2.0, ecco che il tutto è andato virale sui social, complice poi il video del giornalista locale Guilherme Moreira.