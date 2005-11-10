Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, il tecnico del Real Madrid José Mourinho è intervenuto in conferenza e, tra le altre cose, ha annunciato la titolarità di Vinicius: "Credo che tornerà a esprimersi al massimo del suo potenziale. È ancora giovane. Le persone possono dimenticare che è arrivato molto presto e che forse ha raggiunto un livello altissimo troppo in fretta. Ha vinto tutto. Ma, come ho sempre detto, anche quando tutti volevano distruggerlo, io sostenevo che fosse un ragazzo molto bravo e dotato di grande empatia. Questo è fondamentale.

Ha avuto un ottimo impatto, con un contributo importante (contro il Celta). Anche contro il Villarreal, nella precedente partita prima della sosta, aveva cambiato il volto della gara. Aveva segnato un gol che poi gli è stato annullato e successivamente è rimasto fuori per quattro partite. Forse si è interrotto proprio in quel momento un percorso di crescita e di ritorno alla migliore condizione. Magari è stata quell'espulsione, con le conseguenti quattro giornate di squalifica, a interrompere il suo percorso. Questo fine settimana è entrato bene e ha contribuito a cambiare la partita. Domani giocherà e ci aspettiamo di vedere la sua versione migliore".

Pensa che qualcuno dei suoi giocatori sarà un grande allenatore?

"Non so ma noi parliamo sempre di calcio. È troppo presto per pensare a giocatori che un giorno potrebbero diventare allenatori. Abbiamo molti giovani e pochi a fine carriera. Penso che Bernardo Silva sarà il presidente del Benfica, ma dubito che diventerà un allenatore".