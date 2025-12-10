Benzema-Al Ittihad, il rinnovo ancora non è arrivato. Il Lione sogna il grande ritorno

Negli ultimi mesi, tra i tifosi dell’Olympique Lione è tornata a circolare una voce che sembrava impensabile: il grande ritorno di Karim Benzema. L’idolo di tutta una generazione, l’uomo dei record, vede infatti scadere il proprio contratto con Al-Ittihad il prossimo giugno. Un dettaglio che ha riacceso le speranze dei sostenitori dell’OL, convinti che il loro campione possa nuovamente vestire la maglia del club che lo ha lanciato.

Dall’Arabia Saudita, però, negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci secondo cui il Pallone d’Oro 2022 avrebbe già firmato un rinnovo con il club di Gedda, chiudendo quindi la porta a qualsiasi scenario di ritorno in Francia. Ma secondo le informazioni raccolte dalla stampa francese, questa indiscrezione non corrisponde alla realtà: Benzema non ha prolungato il proprio accordo e, soprattutto, non ha ancora ricevuto alcuna proposta formale da parte dell’Al-Ittihad.

Il fuoriclasse francese, che compirà 38 anni il prossimo 19 dicembre, continua comunque a dimostrare una straordinaria efficienza sotto porta: 11 reti in 12 partite in tutte le competizioni nella stagione in corso. Un rendimento che mantiene vivo l’interesse attorno al suo futuro, anche a Lione, dove il suo nome accende ancora emozioni e ricordi indelebili. Per il momento, dunque, nulla è deciso. Il dossier Benzema resta più aperto che mai.