Eredivisie, Feyenoord travolto dall'Heerenveen: 5° match senza vittorie, primato a rischio
Pierpaolo Matrone
Continua il momento nero del Feyenoord, sconfitto per 5-3 dall'Heerenveen al termine di una partita ricca di gol e colpi di scena. La formazione allenata da Giovanni van Bronckhorst aveva chiuso il primo tempo avanti 2-1 grazie alle reti di Hadj Moussa e Nacho Ferri, ma nella ripresa è crollata sotto i colpi dei padroni di casa. Inutile il momentaneo 3-3 firmato dal subentrato Sem Steijn. Per i frisoni decisiva la doppietta di Ringo Meerveld, protagonista della rimonta.
Feyenoord, addio imbattibilità: la vetta dell'Eredivisie è in pericolo
Per il Feyenoord si tratta della quinta partita consecutiva senza vittorie tra campionato e Champions League, oltre che della prima sconfitta stagionale in Eredivisie. Un risultato pesantissimo anche per la classifica: la squadra di Rotterdam resta momentaneamente in testa, ma rischia di perdere il primato già nel pomeriggio, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti. Situazione opposta per l'Heerenveen, che grazie a questo successo consolida il quinto posto e conferma il proprio ottimo momento di forma.
La classifica di Eredivisie
Feyenoord 25
Ajax 24
PSV 23
Twente 23
Heerenveen 21
AZ Alkmaar 20
Fortuna Sittard 20
Go Ahead Eagles 17
Groningen 15
Cambuur 15
Utrecht 12
Sparta Rotterdam 12
PEC Zwolle 12
NEC 11
Excelsior Rotterdam 11
Telstar 10
ADO Den Haag 9
Willem II 3