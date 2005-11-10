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Caos Valencia-Real Madrid, rissa nel tunnel? Rüdiger accusato di aver colpito uno steward

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 15:26Calcio estero
08.11.2026 15:26Calcio estero
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Durante l'intervallo sarebbe scoppiata una violenta colluttazione tra le due squadre. Il Valencia avrebbe un video dell'accaduto.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Momenti di fortissima tensione durante Valencia-Real Madrid, con il tunnel degli spogliatoi del Mestalla trasformato in teatro di una vera e propria rissa. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano spagnolo Marca, durante l'intervallo si sarebbe verificata una colluttazione che avrebbe coinvolto calciatori, dirigenti e addetti alla sicurezza. Al centro delle accuse c'è Antonio Rüdiger, che avrebbe colpito al volto uno degli uomini intervenuti per separare i protagonisti. Un episodio particolarmente grave che, secondo il giornale, non sarebbe stato riportato nel referto ufficiale dell'arbitro José Hernández Maeso.

Valencia-Real Madrid, dalla protesta di Braulio alla rissa: coinvolti Bellingham e Rüdiger

Tutto sarebbe cominciato dalle proteste di Braulio Jesús Vázquez Benítez, direttore sportivo del Valencia, nei confronti del primo assistente arbitrale. L'arrivo di alcuni giocatori del Real Madrid avrebbe ulteriormente acceso gli animi, soprattutto quando Jude Bellingham avrebbe tirato la maglia del dirigente nel tentativo di allontanarlo dall'assistente. Da quel momento sarebbero iniziati spintoni e strattonamenti tra i due gruppi. Tre addetti alla sicurezza sarebbero intervenuti per riportare la calma, ma durante la confusione Rüdiger avrebbe colpito al volto uno di loro. Konaté avrebbe invece cercato di placare gli animi, gridando ripetutamente: "Calmatevi!". Secondo Marca, il Valencia sarebbe in possesso di un video che documenterebbe l'accaduto.

Il referto arbitrale non cita la rissa: riportate soltanto le proteste del dirigente del Valencia

La ricostruzione del quotidiano evidenzia una discrepanza rispetto al referto ufficiale. Hernández Maeso ha infatti segnalato esclusivamente il comportamento di Braulio, riportando le sue proteste: "Non è fallo, non è fallo! Che vergogna!". L'arbitro ha inoltre precisato che si è reso necessario l'intervento della Polizia Nazionale per identificare, immobilizzare e allontanare il dirigente. Nessun riferimento, invece, alla presunta aggressione di Rüdiger o agli scontri tra i calciatori, circostanze che restano al momento affidate alla ricostruzione giornalistica e alle testimonianze degli addetti alla sicurezza.

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