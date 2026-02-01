Rigore parato, gol dell'altro Doué e rosso ad Hakimi: il PSG vince a Strasburgo e torna 1°

Una partita intensa e spettacolare quella tra Strasburgo e Paris Saint-Germain, ricca di colpi di scena, parate decisive e gol di classe. Alla fine, gli ospiti riescono a strappare i tre punti grazie a Nuno Mendes, tornando così al comando della Ligue 1.

Il match si apre subito con una grande occasione per i padroni di casa, ma Panichelli viene ipnotizzato da Safonov dal dischetto. Poco dopo, il PSG passa in vantaggio con Mayulu, ma lo Strasburgo non ci sta e trova il pareggio grazie a Guela Doué, fratello di Desire Doué, in panchina nel PSG ed entrato all’inizio della ripresa.

La seconda frazione regala ulteriori emozioni: il PSG resta in dieci per l’espulsione di Hakimi, che salterà il Classique contro il Marsiglia. Nonostante l’inferiorità numerica, Nuno Mendes regala il successo ai parigini.

Questa la classifica aggiornata.

PSG – 48 (20)

Lens – 46 (20)

Marsiglia – 39 (20)

Lione – 39 (20)

Lilla – 32 (20)

Rennes – 31 (20)

Strasburgo – 30 (20)

Tolosa – 30 (20)

Lorient – 28 (20)

Monaco – 27 (20)

Angers – 26 (20)

Brest – 23 (20)

Nizza – 22 (20)

Paris FC – 21 (20)

Le Havre – 20 (20)

Nantes – 14 (20)

Auxerre – 13 (20)

Metz – 12 (20)