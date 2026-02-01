Ufficiale Il Fenerbahce soffia l'attaccante all'Angers: Sidiki Cherif si trasferisce a Istanbul

L'Angers ha annunciato la partenza di Sidiki Cherif. L'attaccante guineano è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Fenerbahçe, attualmente secondo in Süper Lig turca e ancora in corsa in Europa League.

Nato il 15 dicembre 2006 a Conakry, Cherif era arrivato in Francia a cinque anni e ha iniziato a giocare nell’AS Bayard Saumur, prima di passare all’Olympique de Saumur. A dodici anni è entrato nel settore giovanile dell’Angers e a quindici anni era già in campo con gli U19, chiudendo la stagione 2022-2023 con 15 gol in 16 partite, più una rete in Coppa Gambardella.

Nel luglio 2023, a sedici anni, ha firmato il suo primo contratto professionistico fino al 2026 e pochi giorni dopo ha esordito tra i professionisti in Ligue 2 contro lo Stade Lavallois. Concluse la stagione con 9 presenze totali, contribuendo alla promozione del club in Ligue 1. Nella stagione successiva ha debuttato in Ligue 1 il 18 agosto 2024 come titolare, giocando poi le prime cinque partite. Un infortunio alla coscia, però, lo ha tenuto lontano dai campi per mesi; è tornato in campo a febbraio 2025 contro il Reims, ma una nuova lesione ha chiuso anticipatamente la stagione. Finora ha collezionato 18 presenze e 4 gol.