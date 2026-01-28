Il Flamengo annuncia: "Paqueta sta tornando a casa. Un'operazione storica"

Manca solo l'ufficialità, intanto Lucas Paqueta parla già da giocatore del Flamengo e attraverso l'account Instagram del club carioca. Che accompagna il video con il seguente messaggio:

"Lucas Paquetá sta tornando a casa. Tornando al Flamengo. Un'operazione storica. Una pietra miliare nel mercato calcistico mondiale, degna del Flamengo. E questo è possibile solo grazie al lavoro di tante persone. Grazie ai nostri sponsor, che investono nel Flamengo, credono nel progetto e hanno contribuito a rendere possibile questo ritorno. Grazie ai tifosi, che rafforzano il club ogni giorno. E soprattutto, grazie alla Nazione Rossonera, che sostiene, crede e trasforma il sogno in realtà. Paquetá torna. Il figliol prodigo torna a casa. E questo momento è anche suo". L'ex Milan si trasferisce dal West Ham per 42 milioni di euro e diventerà il trasferimento in entrata più caro della storia del calcio brasiliano.