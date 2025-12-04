Premier League, il punto sul campionato

L'Aston Villa tiene il passo, primo pareggio per il Liverpool

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il turno infrasettimanale di Premier League cambia poco in vetta alla classifica. L'Arsenal grazie alla vittoria per 2-0 sul Brentford resta capolista con cinque lunghezze di vantaggio sul Manchester City, reduce dal complicato 5-4 di ieri in casa del Fulham. L'Aston Villa, terzo in classifica a -6 dai Gunners, ha vinto 4-3 a Brighton, dando un segnale in vista della sfida con la squadra di Guardiola previsto per sabato prossimo. Unica squadra a perdere tra le prime in classifica è stato il Chelsea, battuto 3-1 dal Leeds a Elland Road. La squadra di Enzo Maresca ha pagato la pessima prestazione nel primo tempo, che ha chiuso sotto 2-0.

Pedro Neto ha ridotto lo svantaggio dopo l'intervallo ma nel finale il Leeds, quart'ultimo, ha segnato ancora condannando i Blues alla prima sconfitta in otto partite, facendoli scivolare a nove punti dall'Arsenal. Intanto il Crystal Palace, grazie alla vittoria sul Burnley penultimo, si è avvicinato ad una sola lunghezza dal quarto posto affiancando il Sunderland, che ha pareggiato 1-1 in casa del Liverpool.

I campioni speravano di aver voltato pagina grazie alla vittoria di domenica scorsa in casa del West Ham, ma il match di Anfield Road ha fatto riemergere tutte le difficoltà recenti, tra errori difensivi e una scarsa fluidità in attacco. Il Sunderland è passato in vantaggio a metà ripresa, con Talbi che ha sfruttato un errore in disimpegno di van Dijk. Il pareggio dei Reds è arrivato a 10' dalla fine su tiro di Wirtz, ma il gol è stato attribuito come autorete a Mukiele. C'è voluto però un intervento di Federico Chiesa sulla linea di porta in pieno recupero per evitare un'altra sconfitta agli uomini di Slot e mettere a registro il primo pareggio stagionale dopo 14 giornate. (ANSA).