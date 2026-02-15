FA Cup, l'Arsenal dilaga contro il Wigan. Passano Fulham, Sunderland e Wolves
Nel pomeriggio di FA Cup spicca sicuramente il successo dell'Arsenal, che batte nettamente 4-0 il Wigan e vola agli ottavi di finale. Per la squadra di Arteta segnano Madueke all'11', Martinelli al 18', l'autogol di Hunt al 23' e Gabriel Jesus al 27'. I Gunners dopo si limitano a gestire e amministrare il match. Nelle altre gare il Leeds vince ai rigori contro il Birmingham, il Wolverhampton elimina con un 1-0 il Grimsby, il Sunderland fa fuori con lo stesso risultato l'Oxford United e infine il Fulham si impone 2-1 in trasferta sul campo dello Stoke City.
Il programma completo del quarto turno in FA Cup.
Venerdì 13 febbraio
Hull City-Chelsea 0-4
Wrexham-Ipswich Town 1-0
Sabato 14 febbraio
Burton Albion-West Ham 0-1 dts
Norwich City-West Brom 3-1
Southampton-Leicester City 2-1 dts
Burnley-Mansfield Town 1-2
Manchester City-Salford City 2-0
Aston Villa-Newcastle 1-3
Liverpool-Brighton 3-0
Domenica 15 febbraio
Birmingham-Leeds 3-5 d.c.r.
Grimsby Town-Wolverhampton 0-1
Stoke City-Fulham 1-2
Oxford United-Sunderland 0-1
Arsenal-Wigan 4-0
Lunedì 16 febbraio
20.30 Macclesfield-Brentford
Martedì 3 marzo
20.45 Port Vale-Bristol City