Super Lig, il Besiktas vince al 96'. Non sbaglia il Fenerbahce, ma il Gala resta a +3

Si chiude con il 2-3 tra Basaksehir e Besiktas la 22^ giornata di Super Lig. Padroni di casa in vantaggio con la rete di Selke al 36', ma gli ospiti non ci stanno e trovano il pari al 43' con Oh Hyen-Gyu. Al 58' la squadra di Yalcin ribalta momentaneamente la gara con Kokcu, poi, quando tutto sembrava ormai fatto, all'88' Yildirim riequilibra l'incontro. Partita finita? Macché, al 96' il nuovo colpo di scena con Hekimoglu che sigla il definitivo gol che condanna gli uomini di Sahin. Da segnalare il 2-3 del Fenerbahce in casa del Trabzonspor: il Galatasaray resta comunque a +3.

La 22^ giornata in Super Lig

Venerdì 13 febbraio:

Galatasaray-Eyupspor 5-1

Antalyaspor-Samsunspor 3-1

Sabato 14 febbraio:

Genclerbirligi-Rizespor 2-2

Alanyaspor-Konyaspor 2-1

Trabzonspor-Fenerbahce 2-3

Domenica 15 febbraio:

Kocaelispor-Gaziantep 3-0

Goztepe-Kayserispor 0-0

Istanbul Basaksehir-Besiktas 2-2

Lunedì 16 febbraio:

Kasimpasa-Karagumruk

La classifica aggiornata nella Super Lig turca.

1. Galatasaray 55 punti (22 gare giocate)

2. Fenerbahce 52 (22)

3. Trabzonspor 45 (22)

4. Goztepe 41 (22)

5. Besiktas 40 (22)

6. Istanbul Basaksehir 33 (22)

7. Kocaelispor 30 (22)

8. Samsunspor 30 (22)

9. Gaziantep 28 (22)

10. Alanyaspor 26 (22)

11. Genclerbirligi 23 (22)

12. Antalyaspor 23 (22)

13. Rizespor 22 (22)

14. Konyaspor 20 (22)

15. Eyupspor 18 (22)

16. Kasimpasa 16 (21)

17. Kayserispor 16 (22)

18. Karagumruk 12 (21)