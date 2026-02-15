Olympique Marsiglia, che frattura tra piazza e club. Assaltata la tribuna presidenziale

Il turbolento periodo dell'Olympique Marsiglia si arricchisce di un nuovo, drammatico capitolo dopo il pareggio per 2-2 contro lo Strasburgo in Ligue 1. Nonostante l'ennesima rete di Mason Greenwood, la squadra ha gettato al vento un vantaggio rassicurante, facendosi rimontare in modo rocambolesco. Questo risultato ha scatenato l'ira dei sostenitori presenti allo Stade Vélodrome, trasformando la delusione sportiva in una vera e propria rivolta contro i vertici del club.

Secondo quanto riportato da La Provence, la tensione è degenerata rapidamente subito dopo il fischio finale. Dopo aver chiesto a gran voce le dimissioni della dirigenza attraverso cori e striscioni, un gruppo di tifosi ha tentato di fare irruzione nelle tribune presidenziali. Per ragioni di sicurezza, le autorità sono state costrette a chiudere immediatamente gli accessi alla tribuna Jean-Bouin, cercando di arginare la furia dei contestatori.

Sebbene la calma sia stata successivamente ripristinata, l'episodio rappresenta l'ennesimo segnale d'allarme per la presidenza del Marsiglia. La tifoseria appare ormai esausta di fronte a prestazioni altalenanti sul campo e a una gestione societaria ritenuta discutibile. Questo nuovo scontro sottolinea una frattura profonda tra la piazza e il club, rendendo il clima intorno alla squadra sempre più incandescente.