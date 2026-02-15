LaLiga, brusco stop per l'Atletico Madrid: il Rayo Vallecano si impone 3-0 in casa
Dopo il successo per 4-0 contro il Barcellona, l'Atletico Madrid cade clamorosamente in casa del Rayo Vallecano, perdendo 3-0. La squadra di casa passa in vantaggio con Perez al 40' e raddoppia già al 45' grazie a Valentin, per poi amministrare il punteggio nella ripresa, senza correre grossi rischi. A sugellare il risultato è la rete di Mendy al 76', che chiude definitivamente i conti e ferma i Colchoneros nella rincorsa alle due di testa.
Venerdì 13 febbraio
Elche-Osasuna 0-0
Sabato 14 febbraio
Espanyol-Celta Vigo 2-2
Getafe-Villarreal 2-1
Siviglia-Alaves 1-1
Real Madrid-Real Sociedad 4-1
Domenica 15 febbraio
Real Oviedo-Athletic Club 1-2
Rayo Vallecano-Atletico Madrid 3-0
Levante-Valencia
Maiorca-Betis
La classifica
1. Real Madrid 60 (24)
2. Barcellona 58 (23)
3. Villarreal 45 (24)
4. Atletico Madrid 45 (24)
5. Betis 39 (24)
6. Espanyol 34 (23)
7. Celta Vigo 34 (24)
8. Real Sociedad 31 (24)
9. Ath. Bilbao 31 (24)
10. Osasuna 30 (24)
11. Getafe 29 (24)
12. Girona 26 (23)
13. Siviglia 26 (24)
14. Alaves 26 (24)
15. Elche 25 (24)
16. Vallecano 25 (23)
17. Maiorca 24 (23)
18. Valencia 23 (23)
19. Levante 18 (22)
20. Oviedo 16 (23)