Ecco il successore di Maresca al Chelsea: Rosenior dà l'addio allo Strasburgo e vola a Londra

Liam Rosenior è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico inglese ha annunciato l'addio allo Strasburgo e l'imminente passaggio al Chelsea, dove prenderà il posto di Enzo Maresca, esonerato lunedì:

"Ho avuto il permesso di parlare con uno dei club più importanti al mondo. Oggi le cose sembrano andare bene per me, in quanto prossimo allenatore del Chelsea".

Rosenior spiega: "È stato un onore entrare a far parte di questo club" in riferimento allo Strasburgo, che ha condotto alla qualificazione alla Conference League. Tuttavia: "Ci sono momenti nella vita in cui devi prednere decisioni a cui non puoi dire di no. Amerò questo club (Strasburgo) per tutta la vita ma non potevo rifiutare questa offerta che mi dà l'opportunità di tornare a casa e stare vicino alla famiglia. Mi mancano i miei figli, ho fatto un sacrificio".

Sull'accordo con i blues

"Non ho ancora firmato il contratto, ho concordato i termini col Chelsea ma nessuno ha ancora comunicato nulla prima che la cosa diventi ufficiale. Purtroppo per i giocatori (dello Strasburgo) porterò con me Kalifa (Cissé, il suo vice). Al termine della conferenza stampa prenderò un aereo. Avròd egli incontri, firmerò il contratto e incontrerò i miei genitori, cosa che non vedo l'ora di fare".