Il Wolverhampton lascia il club "Mai una gioia". Ecco le 6 squadre in Europa senza vittorie

Il Wolverhampton lascia il club "Mai una gioia". Ecco le 6 squadre in Europa senza vittorie
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 10:56Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Con la vittoria del Wolverhampton contro il West Ham, un'altra squadra lascia il club "Mai una gioia". I Wolves erano rimasti gli unici nei cinque campionati principali a non aver centrato ancora una vittoria in campionato. La lista ora è limitata a poche "elette".

Nella Top 10 dei campionati segnaliamo i portoghesi dell'AVS. Questo club è stato fondato solamente due anni fa, acquistando il titolo sportivo dell''União Desportiva Vilafranquense e partendo dalla Segunda Liga, ottenendo al suo primo anno di vita una clamorosa promozione in Primeira Liga. In rosa troviamo una vecchia conoscenza del calcio italiano, ossia Nenê. Ex Cagliari, Spezia, Bari e Verona, oggi ha 42 anni ed è il giocatore più prolifico della sua squadra in questo campionato, con 2 reti all'attivo.

Tra le altre squadre spicca l'Ararat Erevan che è l'unica squadra armena ad aver vinto un campionato sovietico, nel 1973. Lo Shkupi dimostra come in Macedonia del Nord si possa passare dall'altare alla polvere in un amen: nel 2022 la squadra vinse il campionato, l'anno successivo al secondo posto e quello dopo ancora al terzo.

PORTOGALLO
AFS (0-4-10)

CIPRO
Paralimni (0-1-15)

ARMENIA
Ararat (0-3-12)

MACEDONIA DEL NORD
Shkupi (0-1-15)

ANDORRA
Esperanca (0-2-10)

SAN MARINO
San Marino Academy U22 (0-3-11)

Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
