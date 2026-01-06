Man United, prende quota l'idea Solkskjaer. Il norvegese ha già guidato i red devils

Prende quota l'idea di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United, in qualità di traghettatore in attesa di una scelta definitiva. Secondo il collega Fabrizio Romano, il norvegese avrebbe mostrato interesse alla panchina dei red devils, dopo l'esonero di Ruben Amorim.

Dall'addio di Sir Alex Ferguson, Solskjaer è il secondo tecnico con più panchine al Manchester United, ben 137 in quasi tre anni nei quali però la squadra non è riuscita a vincere alcun titolo. Più longevo di lui, se pur di poco, José Mourinho a quota 144.ù

Dall'addio al Manchester United, Solskaer ha allenato il Besiktas con alterne fortune: in sette mesi ha condotto la squadra turca al 4° posto, arrivando a stagione in corso mentre è stato esonerato ad agosto di questa stagione dopo sole 7 partite e il clamoroso flop in Europa, dove è stato eliminato ai preliminari sia di Europa League che di Conference League.