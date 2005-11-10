Il sorteggio dei quarti di finale di Nations League ha messo di fronte Francia e Spagna, una delle sfide più attese tra due delle nazionali più forti del mondo. Per i Bleus sarà anche l'occasione di interrompere una serie decisamente negativa contro la Roja.

Tre semifinali, tre ko consecutivi

La Spagna ha infatti sconfitto la Francia negli ultimi tre confronti ufficiali, tutti in semifinale. Il primo successo è arrivato a Euro 2024, vinto per 2-1, seguito dal pirotecnico 5-4 nella semifinale della Nations League 2025. L'ultimo precedente risale invece a qualche mese fa, nel penultimo atto del Mondiale, quando la Roja si è imposta con un netto 2-0. Tre vittorie consecutive che hanno fatto diventare la Spagna una vera e propria bestia nera per la nazionale di Deschamps e che hanno spianato la strada a tre trionfi finali per gli uomini di de la Fuente.

L'ultimo successo risale al 2021

Per ritrovare una vittoria della Francia contro gli iberici bisogna tornare alla finale di Nations League del 2021, quando i Bleus conquistarono il trofeo superando la Spagna. A marzo, nei quarti di finale della Nations League 2026-2027, la squadra di Zinedine Zidane avrà quindi l'opportunità di interrompere il digiuno e prendersi una rivincita dopo tre eliminazioni consecutive subite per mano della Roja.