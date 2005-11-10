La situazione contrattuale di Jamal Musiala continua a generare discussioni all'interno del Bayern Monaco. Sebbene circa un anno e mezzo fa il nazionale tedesco abbia firmato un rinnovo con il club bavarese fino al 2030, secondo quanto riportato da Sky Sport DE nel suo accordo è presente una clausola rescissoria valida a partire dall'estate del 2027. La cifra? Non è nota, ma la notizia basta per alimentare le voci di un possibile futuro lontano da Monaco per Musiala.

Non solo Musiala: gli altri casi al Bayern Monaco

Il ventitreenne, prossimo al rientro in campo nella gara casalinga di Bundesliga del venerdì sera contro il Colonia dopo circa otto settimane di stop per una lesione muscolare, non rappresenta un caso isolato. Anche il contratto del difensore centrale francese Dayot Upamecano include infatti una clausola analoga, attivabile sempre dal 2027 per una cifra vicina ai 65 milioni di euro.

Nelle ultime settimane, inoltre, il tema legato a Musiala è stato affrontato anche all'interno del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco a causa delle riflessioni interne sul rapporto tra il suo ingaggio e il rendimento sportivo sul campo. Con un pacchetto complessivo di circa 25 milioni di euro lordi all'anno, bonus inclusi, il calciatore rientra tra i giocatori più pagati della rosa, ma negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, tra cui la recente lesione muscolare e precedenti brevi stop legati a una disfunzione neurologica ben curabile dopo due malori. Nonostante i dibattiti dirigenziali, al momento non emergono segnali di una possibile partenza.