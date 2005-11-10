Mikel Arteta ha espresso chiaramente la volontà di trattenere il più a lungo possibile Martin Odegaard all'Arsenal. Il capitano dei Gunners si avvicina agli ultimi diciotto mesi del suo attuale contratto, visto che scadrà nell'estate 2028. Durante la recente pausa per le nazionali, la dirigenza del club londinese ha lavorato intensamente su diversi rinnovi contrattuali, portando vicino alla firma di nuovi accordi giocatori come Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya e Piero Hincapie.

Il punto sul rinnovo di Odegaard

Il contratto di Odegaard scadrà invece nell'estate del 2028, appunto, così come quello di altri elementi della prima squadra tra cui Kai Havertz, Ben White e Mikel Merino. Nonostante le trattative per il prolungamento non siano ancora ufficialmente iniziate, il centrocampista norvegese ha già manifestato il desiderio di restare e il tecnico spagnolo ha ribadito con fermezza la centralità del giocatore nel progetto.

Arteta ha dichiarato in conferenza stampa: "Martin è un giocatore fondamentale per noi, per me, per il club e per la squadra negli ultimi anni. Da quando si è unito a noi, la sua è stata una crescita costante, con momenti di incredibile continuità e magia e altri un po' più difficili. Ma il suo ruolo e la mia opinione su quanto sia importante che continui a fare ciò che stiamo facendo sono essenziali".

In merito alle tempistiche sul rinnovo, l'allenatore ha aggiunto: "Sapete che non parlo mai di queste cose. Vi dico l'opinione che ho su di lui. È un sentimento generale e unanime tra tutti al club". Alla domanda diretta se desideri la permanenza di Odegaard a lungo termine, Arteta ha concluso: "Sì, sicuramente sì".