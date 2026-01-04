La Juve osserva: Chiesa escluso da Slot nella formazione titolare in Fulham-Liverpool
La 20a giornata di Premier League prosegue questa domenica, in occasione della quale sono state diramate le formazioni ufficiali di Fulham-Liverpool.
Occhi fissi sulle scelte prese da Arne Slot, lato Reds, dove l'ex Juventus Federico Chiesa - peraltro nei pensieri dei bianconeri per un possibile e clamoroso ritorno in Italia e a Torino - finisce nuovamente in panchina per la seconda partita di fila. Bocciatura risuonata dopo la prestazione incolore offerta contro il Wolverhampton. Al suo posto preferito Szoboszlai largo a destra, Wirtz dal lato opposto e Mac Allister alle spalle di Gakpo. Jones-Gravenberch la coppia in mediana mentre Alisson figura stabilmente tra i pali.
Fulham (3-4-2-1): Leno; Diop, Andersen, Cuenca; Castagne, Lukic, Cairney, Robinson; Wilson, Smith-Rowe; Jimenez.
Allenatore: Silva.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Bradley, Jones, Gakpo, Gravenberch.
A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Gomez, Chiesa, Robertson, Frimpong, Nyoni, Ramsay, Ngumoha.
Allenatore: Slot.
Questo il programma completo della 20^ giornata
Sabato 3 gennaio
Aston Villa - Nottingham Forest 3-1
Brighton - Burnley 2-0
Wolverhampton - West Ham 3-0
Bournemouth - Arsenal 2-3
Domenica 4 gennaio
Leeds - Manchester United ore 13:30
Everton - Brentford ore 16:00
Fulham - Liverpool ore 16:00
Newcastle United - Crystal Palace ore 16:00
Tottenham - Sunderland ore 16:00
Manchester City - Chelsea ore 18:30
La classifica di Premier League
1. Arsenal – 48 pt (20)
2. Aston Villa – 42 pt (20)
3. Manchester City – 41 pt (19)
4. Liverpool – 33 pt (19)
5. Chelsea – 30 pt (19)
6. Manchester United – 30 pt (19)
7. Sunderland – 29 pt (19)
8. Brighton & Hove Albion – 28 pt (20)
9. Everton – 28 pt (19)
10. Brentford – 27 pt (19)
11. Crystal Palace – 27 pt (19)
12. Fulham – 27 pt (19)
13. Tottenham – 26 pt (19)
14. Newcastle – 26 pt (19)
15. AFC Bournemouth – 23 pt (20)
16. Leeds – 21 pt (19)
17. Nottingham Forest – 18 pt (20)
18. West Ham – 14 pt (20)
19. Burnley – 12 pt (20)
20. Wolverhampton – 6 pt (20)