Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gabigol eletto "peggior acquisto del 2025" in Brasile: al Cruzeiro non ha reso come si sperava

Gabigol eletto "peggior acquisto del 2025" in Brasile: al Cruzeiro non ha reso come si speravaTUTTO mercato WEB
© foto di Giacomo Iacobellis
Oggi alle 10:12Calcio estero
Michele Pavese

Tra il 2018 e il 2023 era rinato, collezionando gol e titoli. Oggi, Gabriel Barbosa è di nuovo in crisi; l'attaccante brasiliano, conosciuto da tutti come Gabigol, ha chiuso il 2025 nel modo più amaro possibile: è stato infatti eletto come il peggior acquisto del Brasileirao 2025 secondo un sondaggio realizzato da Globo Esporte, dove ha raccolto il 51,78% dei voti. Un verdetto pesante per un giocatore che solo pochi anni fa era l’eroe indiscusso del Flamengo e decisivo nella finale di Copa Libertadores 2019 contro il River Plate.

Arrivato al Cruzeiro nel gennaio 2025 con un contratto valido fino al 2028, Gabigol si presentava con un curriculum importante e grandi aspettative sulle spalle. L’impatto iniziale sembrava confermare l’entusiasmo: al debutto ufficiale, il 30 gennaio contro l’Itabirito, ha firmato una tripletta che aveva fatto sognare tifosi e addetti ai lavori, alimentando l’idea di un rilancio definitivo. Con il passare dei mesi, però, quella scintilla iniziale si è progressivamente spenta. Le prestazioni dell’attaccante hanno perso continuità e incisività, diventando uno dei simboli di una stagione ben al di sotto delle attese. Gabigol ha chiuso l’anno con 13 gol e quattro assist in 49 presenze complessive, per un totale di 2.282 minuti giocati: numeri discreti, ma lontani da quelli che ci si aspettava da un giocatore del suo status e del suo ingaggio.

Il giudizio popolare è stato impietoso e riflette la delusione di una piazza che sperava di ritrovare il bomber implacabile dei grandi appuntamenti. A 28 anni, Gabigol resta un nome importante del calcio brasiliano (anche se è fuori dal giro della nazionale), ma il 2025 rappresenta senza dubbio uno dei punti più bassi della sua carriera. Ora la sfida sarà trasformare questa bocciatura in un punto di ripartenza, per evitare che l’etichetta di "peggior acquisto dell’anno" ne condizioni anche la prossima stagione.

Articoli correlati
Gabigol torna di nuovo al Santos? Il presidente nega, ma il futuro dell'ex Inter... Gabigol torna di nuovo al Santos? Il presidente nega, ma il futuro dell'ex Inter è in dubbio
Un altro ritorno "romantico" per il Santos? Dopo Neymar potrebbe arrivare un ex Inter... Un altro ritorno "romantico" per il Santos? Dopo Neymar potrebbe arrivare un ex Inter
"Giustizia è fatta, la ferita rimane": sfogo Gabigol per l'assoluzione sull'anti-doping... "Giustizia è fatta, la ferita rimane": sfogo Gabigol per l'assoluzione sull'anti-doping
Altre notizie Calcio estero
Parigi è una seconda casa per Marquinhos: "Ho avviato le pratiche per la cittadinanza"... Parigi è una seconda casa per Marquinhos: "Ho avviato le pratiche per la cittadinanza"
Cavani si ritira? Lo scherzo in Argentina fa cascare tanti tifosi: il Matador continuerà... Cavani si ritira? Lo scherzo in Argentina fa cascare tanti tifosi: il Matador continuerà a giocare
Lo Scudetto e l'avventura all'Atletico che non decolla: Raspadori ha fatto la scelta... Lo Scudetto e l'avventura all'Atletico che non decolla: Raspadori ha fatto la scelta giusta?
Il Nizza richiama a sorpresa Puel: tutto chiarito col presidente, torna in panchina... Il Nizza richiama a sorpresa Puel: tutto chiarito col presidente, torna in panchina dopo 4 anni
Mbappe spettatore d'eccezione per la sfida tra Camerun e Costa d'Avorio. E non era... Mbappe spettatore d'eccezione per la sfida tra Camerun e Costa d'Avorio. E non era solo
Due gol in 2 partite, Diallo trascina la Costa d'Avorio: l'ex Atalanta si sta finalmente... Due gol in 2 partite, Diallo trascina la Costa d'Avorio: l'ex Atalanta si sta finalmente consacrando
Gabigol eletto "peggior acquisto del 2025" in Brasile: al Cruzeiro non ha reso come... Gabigol eletto "peggior acquisto del 2025" in Brasile: al Cruzeiro non ha reso come si sperava
L'Atletico ha il suo nuovo leader difensivo: dicembre da sogno per Pubill, Simeone... L'Atletico ha il suo nuovo leader difensivo: dicembre da sogno per Pubill, Simeone gongola
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Roma-Genoa, le probabili formazioni: Pellegrini ko, Dybala ancora falso nove
3 Serie A, 17^ giornata LIVE: Dybala falso nove, Hermoso verso il forfait
4 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
5 Victor Osimhen, il Re del Bosforo. Che avrebbe preferito giocare da un'altra parte
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Piotr e gli altri: da Zielinski l'ennesima stoccata dei calciatori dell'Inter all'ex Inzaghi
Immagine top news n.1 Roma, oggi previsto un incontro tra Raspadori e Simeone: ecco come può sbloccarsi la trattativa
Immagine top news n.2 Serie A, addio al pallone arancione. Simonelli annuncia: "Si torna al giallo o al bianco"
Immagine top news n.3 Juventus, il sì di Yildiz al rinnovo è più vicino: maxi offerta fino al 2031 per respingere 4 big
Immagine top news n.4 Primi segnali di Zhegrova: il colpo last-minute della Juventus rivitalizzato da Spalletti
Immagine top news n.5 Hojlund e i suoi fratelli: la Supercoppa ha scaldato il Napoli, quante risposte per Conte
Immagine top news n.6 Vi ricordate come si era aperto il 2025 del Milan? Beh, ieri si è chiuso bene. E ora...
Immagine top news n.7 L'ultima classifica di Serie A del 2025 è quasi fatta: Inter in testa, poi Milan e Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: "In Serie C Lescano sposta gli equilibri. Ma è un giocatore per poche"
Immagine news Serie A n.2 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Piotr e gli altri: da Zielinski l'ennesima stoccata dei calciatori dell'Inter all'ex Inzaghi
Immagine news Serie A n.2 Roma-Genoa, i convocati di Gasperini: rientro in extremis di Dovbyk, out Baldanzi per febbre
Immagine news Serie A n.3 Torino, Coco sarà il rinforzo provvisorio per la difesa. Già di rientro dalla Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.4 Hojlund doveva essere la risposta dello United a Haaland. Ora se lo gode il Napoli
Immagine news Serie A n.5 Niente Perth, Milan-Como a San Siro: il giorno dipende… dall’Inter
Immagine news Serie A n.6 Djimsiti chiede scusa: "Mi dispiace aver commesso l'errore che ha cambiato la gara"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Serie B guarda in casa Cremonese: il Modena stringe per De Luca, Samp su Sernicola
Immagine news Serie B n.2 Cesena, atteso il rinnovo di Klinsmann: firma fino al 2028. In uscita Celia e Bastoni
Immagine news Serie B n.3 Su Brunori si inserisce anche lo Spezia. Ma in casa Samp c'è fiducia per l'arrivo dell'attaccante
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la diciottesima giornata di campionato
Immagine news Serie B n.5 Serie B, una sola giornata al termine del girone di andata: la classifica marcatori parziale
Immagine news Serie B n.6 Salernitana, prime valutazioni sulle uscite: Boncori nel mirino della Virtus Verona
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pizzoli: "In Serie C Lescano sposta gli equilibri. Ma è un giocatore per poche"
Immagine news Serie C n.2 Cittadella, Marchetti: "Lista già bloccata con due fuori, le uscite diventano fondamentali"
Immagine news Serie C n.3 Sosta archiviata, la Serie C torna in campo: le 59 squadre si preparano per la 20ª giornata
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, due trattative quasi chiuse e un budget non elevato. Iervolino non vende
Immagine news Serie C n.5 Novara, prenderà il via oggi l'era Dossena: atteso l'annuncio. Poi il primo allenamento
Immagine news Serie C n.6 Picerno in pole per Mutanda: avviata la trattativa con l’Avellino
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.2 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.3 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.6 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?