Gabigol eletto "peggior acquisto del 2025" in Brasile: al Cruzeiro non ha reso come si sperava

Tra il 2018 e il 2023 era rinato, collezionando gol e titoli. Oggi, Gabriel Barbosa è di nuovo in crisi; l'attaccante brasiliano, conosciuto da tutti come Gabigol, ha chiuso il 2025 nel modo più amaro possibile: è stato infatti eletto come il peggior acquisto del Brasileirao 2025 secondo un sondaggio realizzato da Globo Esporte, dove ha raccolto il 51,78% dei voti. Un verdetto pesante per un giocatore che solo pochi anni fa era l’eroe indiscusso del Flamengo e decisivo nella finale di Copa Libertadores 2019 contro il River Plate.

Arrivato al Cruzeiro nel gennaio 2025 con un contratto valido fino al 2028, Gabigol si presentava con un curriculum importante e grandi aspettative sulle spalle. L’impatto iniziale sembrava confermare l’entusiasmo: al debutto ufficiale, il 30 gennaio contro l’Itabirito, ha firmato una tripletta che aveva fatto sognare tifosi e addetti ai lavori, alimentando l’idea di un rilancio definitivo. Con il passare dei mesi, però, quella scintilla iniziale si è progressivamente spenta. Le prestazioni dell’attaccante hanno perso continuità e incisività, diventando uno dei simboli di una stagione ben al di sotto delle attese. Gabigol ha chiuso l’anno con 13 gol e quattro assist in 49 presenze complessive, per un totale di 2.282 minuti giocati: numeri discreti, ma lontani da quelli che ci si aspettava da un giocatore del suo status e del suo ingaggio.

Il giudizio popolare è stato impietoso e riflette la delusione di una piazza che sperava di ritrovare il bomber implacabile dei grandi appuntamenti. A 28 anni, Gabigol resta un nome importante del calcio brasiliano (anche se è fuori dal giro della nazionale), ma il 2025 rappresenta senza dubbio uno dei punti più bassi della sua carriera. Ora la sfida sarà trasformare questa bocciatura in un punto di ripartenza, per evitare che l’etichetta di "peggior acquisto dell’anno" ne condizioni anche la prossima stagione.