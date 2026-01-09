Gallagher può tornare in Premier League: l'Aston Villa avvia i contatti con l'Atletico Madrid

L’Aston Villa guarda in Spagna per rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino Conor Gallagher. A riportarlo è Sky Sports UK, secondo cui il club inglese sta valutando la possibilità di intavolare una trattativa con l’Atlético Madrid sulla base di un prestito con opzione di acquisto, soluzione che consentirebbe di dilazionare l’investimento per il nazionale inglese.

Gallagher è un obiettivo di lungo corso per la dirigenza dei Villans, che ne apprezza dinamismo, intensità e capacità di inserimento. Tuttavia, l’operazione si presenta tutt’altro che semplice. L’Atlético, infatti, non sarebbe disposto a concedere il centrocampista con una semplice formula temporanea e chiede che nell’accordo sia inserito un obbligo di riscatto, oltre a una valutazione vicina a quella sborsata la scorsa estate. Il club madrileno ha infatti acquistato Gallagher dal Chelsea nell’estate del 2024 per circa 38 milioni di sterline e non ha intenzione di registrare una minusvalenza dopo una sola stagione.

A incidere sulla fattibilità dell’operazione potrebbe essere anche la situazione di Harvey Elliott. Il club non intende esercitare l’obbligo di acquisto fissato a 35 milioni di sterline e sta cercando una nuova sistemazione per il giocatore, con l’obiettivo di liberare spazio e risorse per un eventuale assalto a Gallagher. I contatti sono ancora in fase esplorativa, ma l’interesse è concreto. Ora resta da capire se le posizioni potranno avvicinarsi.