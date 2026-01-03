Striscioni di topi, banconote alla Donnarumma: Espanyol, l'odio dei tifosi per l'ex Joan Garcia

Lo scorso 24 maggio Joan Garcia figurava per l'ultima volta tra i pali dell'Espanyol in quella che ormai è la sua vecchia casa, l'RCDE Stadium, mentre dal 18 giugno il Barcellona ne ha annunciato l'ingaggio. Facendolo diventare di fatto il nuovo portiere titolare blaugrana. Questa sera, nel derby catalano e al ritorno da grande ex, il portiere spagnolo ha ritrovato i suoi precedenti tifosi che non gli hanno riservato un bentornato caloroso.

Vista la rivalità accesa con il Barcellona, i tifosi dell'Espanyol si sono sentiti traditi e per questo hanno voluto farglielo sapere ad ampi gesti. Questo sebbene sia stato un pezzo imprescindibile della scorsa stagione in campionato. Al suo ingresso in campo Joan García è stato fischiato e insultato da praticamente tutto il pubblico presente e sostenitore dei padroni di casa: nel corso del riscaldamento nell’area opposta alla Curva dei blanquiazules, sono piovute grida di "P...a Barça" per diversi minuti. L’atmosfera si è calmata a lungo andare, ma i decibel sono risaliti quando l’altoparlante ha annunciato la formazione della squadra di Flick. E il nome del grande ex scandito.

Addirittura per tutelare Joan Garcia dal banco di eventuali oggetti in campo, sono state installate delle reti davanti alle porte. Mentre i dintorni dello stadio dell'Espanyol sono stati tappezzati di striscioni: "Eri dei nostri. Sei andato al massimo rivale dimostrando che il tuo amore per il club non era leale". Oppure definendo il giocatore "topo" o "Giuda", per riflettere il gesto da "traditore". E non è finita qui, perché durante il match contro il Barcellona alcuni tifosi hanno esposto cartelloni con roditori in bella mostra, sempre a irridere l'ex portiere. E prima ancora sono state scagliate anche delle banconote con il suo volto, proprio come fecero i tifosi del Milan nel match di Champions League contro il PSG del 2023. Senza rancore.